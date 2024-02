PMDF reforça segurança nas escolas para o retorno às aulas

O objetivo principal é garantir um ambiente escolar seguro para alunos, professores e funcionários

No Colégio Cívico-Militar CED 07 de Ceilândia, nesta segunda-feira, a partir das 6h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciará a segunda fase da Operação Volta às Aulas.

Com a liderança do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc), o policiamento ostensivo será intensificado, priorizando não apenas a segurança dentro das escolas, mas também nas áreas ao redor. O objetivo principal é garantir um ambiente escolar seguro para alunos, professores e funcionários, além de promover a fluidez do trânsito e realizar palestras educativas para prevenir a violência.

O retorno às aulas está marcado para a semana de 19 a 23 de fevereiro, abrangendo aproximadamente 1643 escolas de ensino público e privado em todo o Distrito Federal.