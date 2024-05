PMDF reforça Operação Álcool Zero durante feriadão de Corpus Christi

O Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF (CPTran) organizou uma megaoperação na noite desta quarta-feira (29/5), em Ceilândia, com o objetivo de reduzir o uso de álcool de volante. Em apenas 3 horas, cerca de 40 policiais autuaram 85 condutores embriagados em quatro pontos de bloqueio espalhados naquela região administrativa. Participaram da ação, policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). A Operação Álcool Zero continua ao longo de todo o feriadão e pontos de bloqueios serão montados em outras regiões administrativas.

“O objetivo é autuar o motorista irresponsável que ainda insiste em beber e dirigir colocando em risco a vida de todo mundo que está se divertindo de maneira correta. Não somos contra ninguém que bebe, somos contra quem bebe e dirige. E enquanto houver uma morte no trânsito por causa desses irresponsáveis, o CPTran estará nas ruas para combater esse tipo de crime”, avisa o comandante do CPTran, coronel Edvã Sousa.

Apesar de a operação ter o foco na alcoolemia (embriaguez ao volante), os militares fiscalizam crimes como uso de drogas, apreensão de armas de fogo, uso de celular ao volante, motos e carros roubados e, claro, a situação legal dos veículos e dos condutores. “É um tudão. Todas as questões criminais serão fiscalizadas, mas o objetivo certamente é a alcoolemia”, acrescenta o oficial.

Foto: Afonso Ventania/Jornal de Brasília

Os números das autuações continuam altos em todo o Distrito Federal, segundo a própria Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Toda semana, em média, são cerca de 250 autuações dessa natureza. Na última semana, 258 motoristas embriagados foram autuados pela PMDF. De acordo com o coronel Edvã Sousa, no entanto, as estatísticas continuam elevadas por causa da atuação constante do CPTran. “Não nos orgulhamos desses números, mas só conseguimos esses resultados graças ao comprometimento e profissionalismo dos policiais militares envolvidos. E não vamos parar. Estaremos sempre nas ruas para fiscalizar e evitar sinistros no trânsito”.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração de alcoolemia é considerada gravíssima, e a legislação aponta multa no valor de R$ 2.934,70. Além de pesar no bolso, o motorista que for pego dirigindo embriagado terá a Carteira Nacional de Habilitação recolhida pelo período de 12 meses. É importante destacar que os motoristas que se negam a se submeter ao teste do bafômetro ou coleta de amostra de sangue para análise, a penalização é exatamente a mesma aplicada aos condutores que são flagrados no ato da infração.

Foto: Afonso Ventania/Jornal de Brasília

Ação

Os policiais montaram um verdadeiro cerco em Ceilândia entre às 22h e 1h da manhã. Foram quatro pontos de bloqueio espalhados por toda a cidade e, ao longo de 3 horas, várias ocorrências foram registradas. Uma delas foi a autuação de um motorista conduzindo um carro de autoescola! A mais grave, contudo, aconteceu quando um motorista de caminhão totalmente embriagado desobedeceu a ordem de parada e avançou sobre a blitz quase atropelando os policiais do TOR/PMDF. Houve uma breve perseguição na DF-180 até que o veículo fosse parado.

Na abordagem, os policiais encontraram um pino de cocaína e constataram um índice altíssimo de álcool do motorista através do bafômetro. “O motorista tentou evadir-se do ponto de bloqueio e quase atropelou alguns policiais. Ao soprar o etilômetro, foi registrado 0,87mg/L o que configura crime de trânsito. O condutor será conduzido à Delegacia de Polícia para que todas as medidas legais sejam aplicadas”, explica o sargento Cardoso, do TOR/PMDF.

Foto: Afonso Ventania/Jornal de Brasília

De acordo com o artigo 306 do CTB, o condutor deve responder criminalmente caso o resultado do teste seja positivo com resultado igual ou superior a 0,34mg/L de álcool presente no organismo. As penas para o crime envolvem detenção de seis meses a três anos, cobrança de multa, além da suspensão ou proibição para que o condutor possua novamente licença para dirigir.

Reincidência

Ao longo da noite, um fato inusitado surpreendeu os militares. Um renault vermelho foi autuado em dois pontos de bloqueio diferentes no intervalo de apenas 1 hora. Além de ser inabilitado, o condutor estava embriagado e não havia pago o licenciamento do veículo. De acordo com o CTB, em caso de reincidência, a CNH será cassada por 24 meses e a multa será cobrada com o valor dobrado, que equivale a R$ 5.869,40.

De acordo com os policiais, o motorista ainda foi autuado duas vezes por conduzir o veículo sem licenciamento (R$ 880,00 cada multa). O carro foi guinchado e levado ao depósito do Departamento de Trânsito de DF (Detran-DF). Ou seja, caso deseje reaver o veículo, o condutor também deverá pagar o guincho e a diária no pátio da autarquia.

Além das 85 multas por alcoolemia, os policiais militares autuaram motoristas inabilitados, por manusear celular ao volante e sem licenciamento.