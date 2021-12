PMDF recupera veículo roubado e detém dois suspeitos em estacionamento de shopping na Octogonal

O carro HB 20 foi recuperado uma hora depois do roubo. Os suspeitos já eram acusados de diversos roubos na região do Plano Piloto

Por Juliana Pimentel

Policias militares do Grupo Tático Operacional do 13° Batalhão de Sobradinho recuperaram um veículo roubado na noite do último sábado, 11, em Sobradinho. Os policiais também detiveram dois suspeitos, que já eram acusados de diversos roubos na região do Plano Piloto.

A recuperação foi possível depois que a equipe recebeu informações de que o veículo estaria indo para Sobradinho. Após cerco, os policiais encontraram o carro que deu apoio ao roubo com dois homens no seu interior.

O veículo roubado foi localizado durante patrulhamento no local, uma hora depois do roubo.

Os suspeitos foram encaminhados à 13° Delegacia de Polícia.