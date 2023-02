PMDF recupera carro roubado; um homem é preso e outro morre

Ao serem abordados, o motorista se entregou, mas o segundo resistiu às ordens e tentou atirar contra os militares

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, no final da noite de ontem (25), um carro roubado no Gama.

Segundo a corporação, após o roubo, uma equipe de policiais perseguiu os criminosos. O motorista do carro acabou perdendo o controle e atravessou o canteiro central da quadra 11.

Ao serem abordados, o motorista se entregou, mas o segundo resistiu às ordens e tentou atirar contra os militares.

Os policiais atiraram contra o suspeito e ele acabou morto. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a ser acionado para atender à vítima, mas ele já havia falecido.

A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia.