PMDF recupera carro roubado em Santa Maria

Militares entraram em confronto com os bandidos após eles abrirem fogo

A Polícia Militar (PMDF) recuperou, nesta terça-feira (27), um Fiat Siena de cor prata que havia sido roubado em Santa Maria. Os autores tentaram fugir para o Entorno Sul, mas foram capturados após troca de tiros.

A PMDF foi alertada do roubo e conseguiu encontrar o veículo na VC-371, via que liga Santa Maria ao Entorno. Os militares deram ordem de parada, mas os dois ocupantes do carro desobedeceram, dando início a uma perseguição.

Durante o acompanhamento ao veículo, os autores atiraram contra os policiais, que revidaram e acertaram um deles. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu um muro, já no Jardim Céu Azul, em Valparaíso-GO.

Com a dupla, havia um revólver calibre 38 e dois celulares roubados. O homem baleado foi levado à UPA do Céu Azul. O segundo foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) da região.