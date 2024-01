PMDF recupera carro roubado em Planaltina

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) prenderam quatro pessoas acusadas de receptação do automóvel

Uma operação bem-sucedida conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal resultou na recuperação de um veículo roubado em Planaltina. Na tarde desta quinta-feira (25), por volta das 17h30, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) prenderam quatro pessoas acusadas de receptação do automóvel.

O flagrante aconteceu durante o patrulhamento rotineiro na QNL, em Taguatinga, quando uma equipe do Patamo abordou os suspeitos a bordo de um Ford/Ecosport. A atenção dos policiais foi despertada, levando-os a realizar uma minuciosa vistoria no veículo. Foi constatado que os sinais identificadores estavam adulterados, confirmando que o automóvel havia sido roubado em Planaltina no último dia 13.

Os quatro indivíduos foram prontamente detidos e encaminhados para a delegacia, onde responderão pelo crime de receptação de veículo roubado.