PMDF recupera carro roubado após sequestro

Na noite de quarta-feira, a Polícia Militar do DF prendeu um homem e apreendeu um menor de idade, no Paranoá. A dupla foi presa em um carro que foi roubado após a proprietária ter sua liberdade restrita.

Os policiais receberam informações que um carro havia sido roubado na Asa Norte e que a proprietária teria sido libertada em uma área de matagal, em Sobradinho. Os militares passaram a patrulhar a DF-001 quando viram o carro, um Honda/Civic preto, transitar pelo balão do Paranoá.

Um acompanhamento teve início pelas ruas da cidade até o momento que o motorista saltou do veículo que colidiu em um muro. A dupla que estava no interior do veículo foi abordada. O motorista conseguiu fugir por um beco.

Na delegacia, segundo a vítima, os autores a abordaram na Asa Norte e seguiram com ela para Sobradinho. Durante o percurso, os homens tentaram realizar transações bancarias no seu celular. Como não conseguiram, subtraíram R$ 250 que ela tinha. Parte do dinheiro foi recuperado e o carro restituído

Com informações da PMDF