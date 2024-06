PMDF recupera bicicleta roubada no Paranoá e detém homem no Setor Comercial Sul

No início da noite da última sexta-feira (7), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal recuperaram uma bicicleta que havia sido furtada no Paranoá em 2022, no setor comercial sul de Brasília.

Durante o policiamento na Asa Sul, os policiais do 1º BPM avistaram um homem andando de bicicleta. Ao perceber a viatura, o indivíduo mudou de direção e tentou se esconder atrás de uma pilastra. A viatura se aproximou para verificar a situação e, ao consultar através do aplicativo “bike registrada”, constatou-se que a bicicleta que ele conduzia era produto de furto na cidade do Paranoá.

Diante desse acontecimento, tanto o homem quanto a bicicleta apreendida foram levados à 5ª Delegacia Policial para as devidas providências.