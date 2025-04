PMDF recupera 21 celulares roubados em residência de Samambaia Norte

Policiais militares do 11º Batalhão recuperaram, na noite deste domingo (20/4), 21 aparelhos celulares oriundos de roubos e furtos, durante uma ação na QR 417, em Samambaia Norte. A equipe da viatura RP 4140 foi acionada após uma vítima rastrear a localização de seu celular e informar a polícia.

Com base nas coordenadas fornecidas, os policiais chegaram ao endereço e se depararam com um homem e uma mulher, que demonstraram nervosismo ao serem questionados sobre o aparelho. O casal se dirigiu aos fundos da casa e permaneceu lá por vários minutos. Logo depois, os militares ouviram ruídos vindos da parte de trás do imóvel. Ao subir na viatura para verificar, um dos policiais viu a mulher tentando arremessar um iPhone para o telhado de uma residência vizinha.

O aparelho foi recuperado e, ao ser ligado, exibiu uma mensagem de bloqueio comum em dispositivos roubados. Diante da situação, os militares entraram na residência e encontraram outros 21 celulares: nove iPhones, seis Samsung, quatro Motorola e dois Xiaomi.

Como os suspeitos não souberam explicar a origem dos aparelhos, ambos foram conduzidos ao 26º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.