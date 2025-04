Capotamento de van deixa nove feridos na DF-130, próximo à divisa com Goiás

Um grave acidente envolvendo uma van deixou nove pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (22/4), nas proximidades da Agriter, ao lado do Café sem Troco, sentido Cristalina (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 4h08 e mobilizou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a van prata lateralizada às margens da via, após capotar. De acordo com os bombeiros, nove pessoas ficaram feridas. Três delas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, duas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma vítima — identificada como T.A.M., de 36 anos — foi conduzida consciente e orientada pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), com escoriações e queixas de dores.

As equipes também atuaram no resgate de passageiros que ainda estavam presos dentro do veículo. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.