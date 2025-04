65 anos de Brasília com música, diversidade e festa para todos os públicos na Esplanada

A celebração dos 65 anos de Brasília movimentou o centro da cidade com muita música durante o feriado. Foram três dias de performances inesquecíveis na Esplanada dos Ministérios, que fizeram parte de uma série de ações comemorativas promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob o tema “O melhor tempo é agora”.

As atrações escolhidas para encerrar o evento com chave de ouro nesta segunda-feira foram nomes como o grupo brasiliense Menos é Mais e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. O evento superou as expectativas: segundo o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, mais de 650 mil pessoas compareceram aos dois primeiros dias de apresentações. Para o último dia, a estimativa do GDF é de que mais 500 mil pessoas tenham passado pelo local.

A festa do povo

No sábado, domingo e nesta segunda, a população teve a oportunidade de comemorar o aniversário da cidade com atividades ao ar livre na Esplanada, onde estavam disponíveis para toda a família atrações como tirolesa, roda-gigante e outros espaços interativos. Além disso, o público assistiu a shows de vários estilos, com artistas renomados nacionalmente e também talentos locais.

Aos 16 anos, Geovana Novaz fez questão de marcar presença no aniversário de Brasília ao lado da família e de amigos. Foi a segunda vez que participou das celebrações na capital, e destacou o clima especial que tomou conta da cidade no último domingo. “Esse já é o segundo aniversário de Brasília que acompanho. Acho importante para socializar, encontrar gente nova e também aproveitar o momento em família, com muita segurança. É um dia que a cidade se transforma, fica viva, cheia de coisa boa acontecendo”, contou.

Entre as atrações do dia em que compareceu, Geovana estava especialmente animada para o show do cantor Fagner, que se apresentou na Esplanada dos Ministérios. A apresentação teve um gostinho nostálgico para a jovem, que cresceu ouvindo o artista por influência da mãe. “Eu gosto muito do Fagner, minha mãe sempre escutou. Estava curiosa pra ver de perto. É raro ter um show assim, de graça e pra todo mundo”, disse.

Vanessa Conceição, 38 anos, acompanhada do marido Edmar Carvalho, 45, e do filho Matheus, 13, mora há um ano em Brasília e também passou pela Esplanada para conferir as atrações. “É o nosso primeiro aniversário de Brasília em família, e estou encantada. Tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. A gente veio pra curtir tudo. Em outras cidades por onde passei, como a minha, que fica no estado do Maranhão, não tem esse tipo de programação tão rica e gratuita. Brasília surpreende.”

A analista de tecnologia da informação Thaís de Souza, 30 anos, junto com o motorista e músico Charllyson Costa, 24, e o vigilante Adriano Souza, 39, veio ao evento na Esplanada caracterizada como personagem dos Power Rangers. “Nós somos o grupo Power Rangers de Brasília. Somos um fã-clube com todos os membros, e, para enaltecer o aniversário de Brasília, viemos a caráter pra festejar e também trazer um pouquinho da alegria dos Rangers para nossos compatriotas”, explicou Adriano.

Thaís contou que o grupo aproveitou o que deu desse último dia de shows. “A estrutura está muito boa. Conseguimos tirar fotos e curtimos as músicas também.” Vestida de Ranger amarela, ela comentou que essa é a terceira vez que o grupo participa do aniversário de Brasília.

A bióloga Carolina Maia, 37 anos, esteve presente no terceiro dia de shows, junto com o comunicador João Bezerra, 39, e a cachorrinha Flora. Carolina adora frequentar os eventos gratuitos da cidade, especialmente os que são pet friendly. “Eu gostei porque eles fizeram até um espaço pet friendly pra adestrar os cães, e já levei a Flora lá. Ela se soltou, brincou com os outros cachorros, fez todas as brincadeiras”, contou.

Carolina achou essa edição do aniversário da cidade muito organizada e salientou que até os banheiros mereciam nota 10 no quesito limpeza. Ela elogiou a estrutura e a programação deste ano, e frisou que veio curtir um “pagodinho” do Menos é Mais e do Doze por Oito.

Festa de Brasília para todos os públicos

Stella de Doménico, presidente do Instituto Eleva, OSC responsável pela organização do evento, destacou que a expectativa para esta edição era muito grande, pelo simbolismo e visibilidade da data. Segundo ela, a organização do evento se preocupou em trazer uma estrutura bacana que atendesse toda a população, em todos os níveis. “Para que eles se sentissem confortáveis e em segurança. Fizemos a programação pensando na diversidade e em todos os gostos de música, para todo mundo ficar feliz, para todo mundo vir. Pensamos nas crianças, pensamos nos animais e pensamos na diversão da família”, ressaltou. Stella afirmou que tudo foi pensado para atender o maior número de público possível.

Para Stella, foi importante dar esse destaque para os pets, porque hoje, as pessoas que não têm filhos, têm animais e gostam de estar em lugares onde eles são aceitos. “Inclusive, eu quero enfatizar que nós pedimos que os fogos fossem sem barulho, pensando nos animais e nas pessoas doentes. Porque eu acho isso bastante importante”, reforçou.

Ela está muito feliz com o resultado do trabalho que o Instituto, junto a outros órgãos do GDF, realizou. Foram, em média, 850 pessoas envolvidas na organização da festa. “Eu dou os parabéns para todos, principalmente para o público que veio, porque se o público não vem, não tem festa”, acrescentou. Ela agradeceu o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), do Banco de Brasília (BRB), do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Ministério do Turismo.

Turismo e economia aquecidos

Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, o balanço desses dias de celebração do aniversário da cidade foi superpositivo. “Nessa semana do aniversário, nós mexemos com mais de um milhão de pessoas. Se colocar a Via Sacra, a Festa da Goiaba, o show do Iron Man e o aniversário em si”, ressaltou.

Cristiano acredita que o objetivo de todas as ações do GDF, para além de comemorar a data, foi transformar Brasília e colocá-la no roteiro do turismo. “Com isso, nós envolvemos todos os setores da economia, como o setor hoteleiro, restaurantes, bares, motoristas de aplicativo etc.”, comentou. Para ele, toda a cadeia produtiva da região se beneficia quando o turismo de Brasília é colocado em pauta. “Foi uma festa ordeira, com paz. A cena da cidade ficou muito bonita com a tirolesa e a roda-gigante”, finalizou.

De acordo com o secretário, mais de 650 mil pessoas passaram pela Esplanada entre sábado e domingo. A expectativa para o último dia, como ele apontou, era de 500 mil pessoas no local.