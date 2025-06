PMDF recebe 44 novas viaturas, sendo 38 com blindagem parcial

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu, na tarde desta quarta-feira (4), 44 novas viaturas, sendo 38 delas com blindagem parcial. Seis Mitsubishi L200 foram adquiridas por meio do convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), enquanto as demais, três Ford Ranger e 35 GM Trailblazer, foram obtidas com recursos próprios da corporação, por meio de convênios com o Banco Central e o Detran.

A blindagem parcial tem como principal objetivo ampliar a proteção dos policiais militares durante as operações. A cobertura balística permite que os policiais utilizem as áreas protegidas das viaturas em situações de risco, conferindo maior segurança às ações.

A solenidade de entrega ocorreu no pátio do Palácio Tiradentes, no Quartel do Comando Geral da PMDF, e contou com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka; do chefe do Departamento de Operações (DOP), coronel Wesley de Almeida e Santos; e do chefe do Departamento de Logística e Finanças (DLF), coronel Herbert de Almeida Jardim, entre outras autoridades militares.

A comandante-geral reafirmou o compromisso da corporação com a modernização dos equipamentos e a valorização dos policiais que atuam diariamente nas ruas do Distrito Federal. “Quero reafirmar aqui o compromisso da corporação com cada um dos senhores e senhoras que estão nas ruas todos os dias enfrentando a criminalidade. Vocês são o ponto central da nossa instituição, que é o ser humano. E cuidar do ser humano como policial é entregar o equipamento correto para esse trabalho”, declarou a coronel Ana Paula Barros Habka.

Ao final da solenidade, foi realizada a entrega simbólica das chaves das novas viaturas, que já estão disponíveis para reforçar a segurança pública nas ruas do DF.

*Com informações da PMDF