GDF regulamenta uso de cartões de crédito e débito em ônibus

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou decreto no Diário Oficial que regulamenta os cartões de crédito e débito como forma de pagamento no transporte público.

Agora as empresas de ônibus têm 15 dias para habilitar todos os validadores com as novas adaptações. Poderão ser utilizados os cartões com chip por aproximação, smartphones, smartwatches e pulseiras inteligentes.

Segundo o decreto, haverão pontos de venda e recarga do cartão mobilidade em todas as regiões administrativas.

O GDF já havia feito o anúncio e algumas frotas de ônibus já haviam feito as adaptações necessárias, mas ainda resta o prazo de 15 dias para fazerem a atualização do sistema.