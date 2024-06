PMDF prende dupla suspeita de série de roubos de veículos no Recanto das Emas

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de dois indivíduos envolvidos em roubos de veículos e assaltos a transeuntes, na região do Recanto das Emas. A operação contou com a participação dos policiais dos 11º e 27º Batalhões.

A ação policial teve início após a informação, via rádio, sobre o roubo de um veículo Corolla na QR 506, que ocorreu com o apoio de um Corolla Cross, este último roubado dois dias antes em Samambaia. Em contato com uma das vítimas, os policiais conseguiram rastrear um celular que estava em um dos veículos roubados, localizando-o entre as Quadras 604 e 804 do Recanto das Emas.

Com o patrulhamento intensificado na região, a polícia foi informada sobre um Corolla que estava sendo usado para cometer diversos roubos na área. O veículo foi localizado, mas um dos ocupantes conseguiu fugir para uma área de mata enquanto o outro foi detido no local.

A vítima que rastreava o celular forneceu uma nova localização, levando os policiais a um endereço no Riacho Fundo. Lá, um dos suspeitos tentou se esconder dentro de uma casa, mas foi abordado com o apoio de viaturas da área e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Dentro da residência, foram encontrados seis celulares, uma aliança e uma porção de maconha. No guarda-roupas do suspeito, os policiais localizaram mais quatro celulares, um cartucho de munição .32 deflagrado e quatro sacolas com roupas roubadas junto com o Corolla Cross.

Os dois suspeitos e as vítimas foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.