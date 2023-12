PMDF realiza operação de aplicação do ENEM para pessoas privadas de liberdade

As provas ocorrerão das 13h30 às 19h, no dia 12, e 13h30 às 18h30, no dia 13

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza, nesta terça-feira (12) e na quarta (13) a Operação ENEM PPL (Pessoas Privadas de Liberdade) e Reaplicação. A ação consiste em assegurar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa de todo o Brasil.

As provas ocorrerão das 13h30 às 19h, no dia 12, e 13h30 às 18h30, no dia 13, com 38 inscritos para reaplicação e 5.828 inscritos para o ENEM PPL no DF.

A aplicação da prova será feita em presídios e unidades socioeducativas, com garantia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de espaços adequados, segurança e sigilo preservado. PMDF realizará a escolta das provas do Terminal de Cargas Aéreas do Aeroporto até os locais de aplicação, reforçando o policiamento ostensivo nas proximidades dos locais de exame.

A operação envolve o acompanhamento e segurança das equipes dos Correios responsáveis pela distribuição e coleta dos malotes, com rotas pré-definidas que iniciam no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Brasília e se encerram após a aplicação, garantindo a integridade do processo.

Durante as provas, a PMDF intensificará o policiamento nas proximidades dos locais de aplicação. A operação será dividida em três fases, empregando efetivo do Complexo Administrativo, Comandos Regionais de Policiamento e do Centro de Políticas de Segurança Pública (CPESP).

A operação compreende cinco rotas em cada dia do exame, cobrindo todas as escolas e instituições onde serão realizadas as provas, além da intensificação do policiamento nas áreas específicas até o término da aplicação do exame.