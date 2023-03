Ossada humana é encontrada no DF

A ossada estava localizada em um matagal e junto do corpo foram encontrados um celular e uma carteira com documentos e dinheiro

Ossos humanos foram encontrados em uma região próxima ao batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na Vila Planalto, nesta quinta-feira (09). O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) foi responsável pela localização do corpo.

A ossada estava localizada em um matagal, próximo ao Palácio do Planalto, e junto do corpo foram encontrados um celular e uma carteira com documentos e dinheiro.

A identidade da vítima, no entanto, ainda não foi revelada.

A Polícia Militar do DF (PMDF) e os peritos da Polícia Civil do DF (PCDF), foram ao local.

A 5ª Delegacia de Polícia investigará o caso.

Aguarde mais informações.