Comissão aprova criação da Semana da Inteligência Artificial

A Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia (CDESCTMAT) aprovou, nesta terça-feira (21), 14 projetos de lei. Entre as propostas, foi destaque o PL 954/2024, que cria a Semana da Inteligência Artificial no DF, a ser realizada anualmente na segunda semana de agosto.

O projeto, de autoria da deputada Doutora Jane (MDB), define que serão promovidas atividades educativas, como palestras, workshops e cursos, além de hackathons, nome dado a competições de programação. “Essa inteligência artificial tem que ser utilizada para o bem, para melhoria de nossas vidas. Uma semana que a gente possa levar esse debate para as escolas, para as instituições, para que realmente a gente consiga enxergar o que ela é”, defendeu a autora.

A deputada também lembrou que as tecnologias, como objeto de investimento, podem ajudar a melhorar o futuro, incluindo a prevenção de desastres. “Voltei recentemente de uma viagem ao Japão e lá eles conseguiram fazer uma estrutura subterrânea que consegue captar toda a água da chuva, além de fazer o reaproveitamento. Eles tiveram muitas experiências desastrosas, como nós estamos vivendo no Sul, e a partir de desenvolvimento tecnológico eles conseguiram fazer a coleta de toda a água que invade as cidades, então agora não tem mais inundação”, explicou.

Semana Distrital de Competições de Robótica

Também foi aprovado pelo colegiado o Projeto de Lei 919/2024, que reserva os dias 07 a 14 de abril para a Semana de Competições de Robótica, como maneira de incentivar pessoas que já participam deste ambiente a se envolver mais e pessoas que não conhecem, a se aproximarem.

“Realmente [o Brasil] é muito atrasado no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. É uma coisa cultural. Essa semana vai ser importante, primeiro para conscientizar, e para trazer para as pessoas um futuro investimento”, explicou o presidente da comissão, deputado Daniel Donizet (MDB).

Ele também aproveitou a pauta para externar sua preocupação a respeito do “analfabetismo digital” no Brasil, ressaltando os perigos da tecnologia. “Existe uma onda muito grande de fake news, de montagem de vídeos, fotos, enfim, para poder denegrir mais as pessoas. A gente precisa, cada vez mais, além de investir, conscientizar as pessoas para utilizar a tecnologia para o bem, porque a gente tem visto hoje o uso da inteligência artificial para o mal”, disse.

*Com informações de Vinícius Vicente (estagiário) – Agência CLDF