PMDF prende três homens por porte ilegal de arma de fogo no setor central do Gama

No início da madrugada do último sábado (24), policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP-29), do 9º Batalhão da PMDF, detiveram três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo na quadra 37 do setor central do Gama.

Durante a ação de abordagem, o Grupo Tático Operacional obteve êxito ao prender três homens em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com os abordados, foi encontrado uma pistola G2C 9mm com numeração suprimida, um carregador e mais 12 munições intactas.

A arma, as munições e os detidos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia para as providências relativas ao flagrante.