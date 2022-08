PMDF prende traficante com moto adulterada em Samambaia

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 26) realizava um trabalho na Rodoviária de Brasília quando avistou um homem em uma motocicleta vermelha

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta sexta-feira (05), um homem por tráfico de drogas e adulteração de veículo, por volta das 23h30, em Samambaia.

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 26) realizava um trabalho na Rodoviária de Brasília quando avistou um homem em uma motocicleta vermelha, realizando tráfico de drogas nas imediações.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo acelerou com o objetivo de fugir. A perseguição durou até a região de Samambaia quando os policias perderam a moto de vista.

Em seguida, a equipe solicitou apoio do Grupo Tático Motociclístico (GTM 31) e, após intenso patrulhamento nas ruas, conseguiram encontrar a motocicleta em uma residência.

Com a autorização da proprietária do imóvel, os policiais adentraram e localizaram o veículo que estava com os números do chassi e motor adulterados.

A dona da casa relatou que seu marido seria o proprietário da moto e utilizava o veículo para as operações de tráfico de entorpecentes.

Durante varredura na casa, as equipes encontraram aproximadamente 280 gramas de cocaína pura (avaliada em 15 mil reais), uma balança de precisão, 7 celulares sem procedência, uma máquina de cartão de crédito e várias porções de maconha embaladas e prontas para a venda.

O homem foi preso e conduzido à 26ª DP.