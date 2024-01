PMDF prende traficante com aproximadamente R$ 10 mil em drogas no Itapoã

O homem tentou empreender fuga, mas foi rapidamente interceptado pela equipe

Na tarde desta terça-feira (9), as forças de segurança da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram a prisão de um traficante de drogas no bairro Itapoã. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região, conduzido pelos policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo em uma motocicleta, agindo de maneira suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou empreender fuga, mas foi rapidamente interceptado pela equipe.

Na abordagem, os agentes encontraram diversas porções de substâncias ilícitas em uma pochete que o suspeito carregava consigo. Cada porção estava identificada com nomes, correspondentes aos compradores. O suspeito alegou que os valores das drogas variavam entre cem e duzentos reais, dependendo da quantidade e do peso de cada porção. O total apreendido foi estimado em aproximadamente dez mil reais.

Além das substâncias entorpecentes, os policiais localizaram um revólver calibre .38, vinte e oito cartuchos de munição intactos e uma quantia em espécie de cerca de vinte mil reais.

O detido, juntamente com os materiais apreendidos, foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para os procedimentos legais cabíveis.