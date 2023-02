PMDF prende suspeito de diversos furtos no DF

Nesse caso, ele foi preso após roubar uma casa no Gama. No momento da prisão, ele estava acompanhado de uma mulher, que também foi presa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (09), um homem suspeito de realizar diversos furtos pela capital.

Nesse caso, ele foi preso após roubar uma casa no Gama. No momento da prisão, ele estava acompanhado de uma mulher, que também foi presa.

O assalto à casa do Gama teria acontecido na noite de ontem e, com o auxílio de imagens das câmeras de segurança, ele foi reconhecido.

Ainda de acordo com a corporação, ele tem diversas passagens criminais. Ainda no momento da prisão, ele portava diversos pertences obtidos no roubo e a mulher tentava esconder outros em uma bolsa.

Os objetos apreendidos foram reconhecidos pela vítima. A dupla foi encaminhada para a 20ª Delegacia de Polícia, onde a suspeita foi autuada por favorecimento real e o autor por furto a residência e falsa identidade, por mentir o próprio nome ao agente na delegacia.