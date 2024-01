PMDF prende primos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas no Sol Nascente

Foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições e cocaína

Na noite desta terça-feira (30), uma operação policial conduzida pela Rotam resultou na detenção de dois homens sob a suspeita de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN). A ação culminou na apreensão de um revólver, uma pistola, munições e cocaína, com o flagrante sendo registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

A abordagem teve início quando os policiais da PMDF, em patrulhamento pela região, detectaram um intenso odor de maconha proveniente do interior de um veículo. O condutor, após ser interpelado, admitiu o uso da substância e afirmou que o carro pertencia a sua mãe. Para verificar a veracidade da informação, os policiais foram até a residência da mãe do abordado, localizada na Chácara 43.

A informação sobre o veículo se confirmou, e os policiais, autorizados pela proprietária da casa, realizaram uma busca no local. No quarto do suspeito, a equipe da Rotam encontrou uma caixa de munições 9mm e uma case de pistola vazia.

Durante a operação, o primo do abordado, ao perceber a movimentação policial, tentou fugir para o lote vizinho. Os policiais seguiram-no e descobriram uma aparentemente desabitada residência. No entanto, dentro dela, foram encontrados documentos do segundo suspeito, além de uma ata de audiência de custódia e uma cópia de ocorrência policial em seu nome.

Na mesma residência, os policiais descobriram duas balanças de precisão, R$ 1.247,00 em notas diversas e 96 pinos de cocaína escondidos dentro de um colchão. Adicionalmente, foram localizadas duas armas de fogo, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, com um carregador contendo seis munições encontrado no telhado.

O primeiro abordado assumiu a propriedade das armas de fogo, enquanto o segundo apresentou comportamento desconexo e negou residir no lote vizinho, apesar da presença de documentos pessoais na residência.