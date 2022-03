PMDF prende o principal criminoso que vinha furtando chácaras em Sobradinho dos Melos

O homem foi autuado na 6ª Delegacia por furto em chácara, criação irregular de ave silvestre, tráfico de substância entorpecente e apreensão de bens irregulares

Um indivíduo que cometia furtos em chácaras na região de Sobradinho, foi preso por volta de 18h de domingo (27). Os policiais militares foram até a área rural perto de Sobradinho dos Melos onde receberam informações que o autor do furto estava fugindo. A vítima havia seguido o criminoso até a casa dele acionou a PMDF.

No local, as autoridades notaram do lado de fora da casa uma ave silvestre chamada de Corrupião. Posteriormente soube-se que a criação da ave era irregular. Os policiais entraram em contato com o acusado de furto e ele negou o crime, mas os policiais militares localizaram vários objetos de origem duvidosa.

Ele disse que havia comprado numa “feira”. Dentro da casa foram encontradas sete porções de cocaína pesando cerca de 22 gramas. Perguntado sobre a droga, ele disse que comprou o entorpecente por 800 reais e vendia para “amigos”.

O homem foi autuado na 6ª Delegacia por furto em chácara, criação irregular de ave silvestre, tráfico de substância entorpecente e apreensão de bens irregulares.