PMDF prende mulher furtando sete picanhas no Gama

Uma mulher foi presa por furto na tarde desta quarta-feira (6), em um supermercado no Gama, após ser flagrada roubando sete pedaços de carne do açougue.

A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento após surpreenderem a suspeita com as peças de picanha.

Além das carnes, foram encontrados no carro da suspeita duas peças de presuntos sem capa de gordura, duas peças de queijo, dois frascos de adoçante, um rodo de alumínio e uma vassoura.

A mulher foi conduzida para a 20ª DP, onde foi autuada em flagrante.