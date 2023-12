PMDF prende motorista de aplicativo que utilizava veículo furtado com placa clonada

Foi constatado que o carro clonado de um veículo furtado em Curitiba, PR

Na noite da última quarta-feira (27), a Polícia Militar prendeu, um homem que fazia viagem por aplicativo e utilizava um veículo furtado ostentando placa clonada.

Os policiais do Grupo Tático em Ações Motociclísticas, da Rotam, realizavam patrulhamento na área do Guará quando tomaram conhecimento, via rede rádio, de que um veículo VW Nivus branco, suspeito de ser clonado, estaria em deslocamento na via EPTG.

A equipe conseguiu visualizar o veículo na marginal da EPTG, sentido EPIA, e deu ordem de parada.

Foi realizada a abordagem ao veículo e busca pessoal dos ocupantes. No veículo estavam o condutor, que se identificou como motorista de aplicativo, e uma passageira, que informou estar em uma corrida por aplicativo.

Os sinais identificadores do veículo foram inspecionados pela equipe, e constatou-se algumas irregularidades que corroboram com a suspeita de clonagem.

Os policiais militares entraram em contato com o proprietário do veículo original VW Nivus, o qual já havia registrado boletim de ocorrência por suspeita de clonagem de seu veículo.

O condutor e o veículo foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia. O proprietário do veículo original também deslocou-se até a DP para providências.