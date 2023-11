PMDF prende homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Durante a abordagem ao veículo, os policiais descobriram um revólver calibre 38 com cinco munições

Na noite desta terça-feira (31), uma ação conjunta das forças policiais resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Ceilândia.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), com o apoio do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo Charlie) e do Grupamento Tático Operacional (GTOP28), estavam realizando patrulhamento de rotina quando notaram um veículo estacionado de forma irregular em frente a um bar local.

Durante a abordagem ao veículo, os policiais descobriram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas escondido atrás do porta-luvas. O suspeito, responsável pelo porte ilegal da arma de fogo, foi detido no local.

Logo após, tanto o indivíduo quanto a arma de fogo e as munições foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais necessárias.