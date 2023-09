PMDF prende homem que tentou matar o padrasto

Chegando próximo ao local, avistaram um homem abrigado na portaria do condomínio. Ele disse que o autor dos disparos era o seu enteado

Um homem foi preso após efetuar três disparos de arma de fogo contra o seu padrasto em Sobradinho nesta segunda-feira (4).

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do Batalhão de Sobradinho (Gtop 33) foram acionados para verificarem uma ocorrência de disparo de arma de fogo no acampamento Dorothy Stang.

Chegando próximo ao local, avistaram um homem abrigado na portaria do condomínio. Ele disse que o autor dos disparos era o seu enteado. O padrasto acrescentou que vinha sendo ameaçado pelo jovem. Temendo pela própria vida, o homem decidiu se esconder na portaria.

Os policiais prenderam o rapaz, que tentou fugir pulando o muro. Os militares apreenderam a pistola G2C usada no crime com um cartucho de munição intacto. Dentro da casa, os policiais encontraram dois carregadores da pistola, uma porção de maconha e uma balaclava preta.

Os objetos foram apreendidos e o autor foi encaminhado para 13ª Delegacia de Polícia.