PMDF prende homem por violência doméstica e tentativa de feminicídio em Brazlândia

Na tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem por violência doméstica e tentativa de feminicídio, em Brazlândia. A ocorrência teve início por volta das 12h48, na Quadra 55, Vila São José, quando a polícia foi acionada para atender a uma situação de violência doméstica.

A vítima foi agredida durante toda a madrugada e, pela manhã, o agressor a levou para um matagal, onde tentou atacá-la com um caco de vidro. Os policiais militares localizaram a vítima após ouvirem seus gritos de que o agressor iria matá-la. A ação foi interrompida pela chegada dos policiais, que prenderam o agressor após luta corporal. Durante a tentativa de imobilização, um dos policiais teve a mão cortada com caco de vidro e fraturada pelo agressor.

Além da vítima, uma amiga dela também foi ferida durante o incidente. A amiga teria fugido da residência com a filha da vítima, de 5 anos, e acionado a polícia militar. Foi verificado que o agressor possuía um mandado de prisão em aberto na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

O homem foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado nos crimes de lesão corporal, injúria e tentativa de feminicídio, enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele já possuía diversas passagens pela polícia, dentre as quais homicídios (incluindo de policial militar do Pará), furto qualificado, tráfico de drogas, porte de arma, fuga da Papuda e apreensão com 38 bananas de dinamite.