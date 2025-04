PMDF prende homem por tráfico Riacho Fundo I

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do BPChoque (PATAMO), prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, no Riacho Fundo I, na noite desta segunda-feira (28/04).

Durante abordagem, foi encontrado com o suspeito uma porção de Skank, com 270g, uma porção de Skank, com 30g, uma porção de Skank, com 05g, R$ 130,00, em espécie, uma balança de precisão e vários invólucros para acondicionar drogas.

O preso, juntamente com o ilícito apreendido, foram encaminhados à 27ª Delegacia.