PMDF prende homem por posse ilegal de arma e tráfico de drogas no Recanto das Emas

Na noite do último sábado (1), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 47), do 27º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma operação bem-sucedida no Setor de Chácara Monjolo, nas proximidades de um assentamento sem terra, em Recanto das Emas – DF.

Durante o patrulhamento, os policiais militares notaram um homem que, ao sair de sua residência, demonstrou grande nervosismo ao avistar a viatura policial. Ele tentou mudar de direção e se desfazer de um saco que estava segurando. Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem e encontrou com ele a quantia de R$ 264,00 em notas pequenas. No saco descartado pelo suspeito, os policiais localizaram um tablete de maconha, uma trouxa de cocaína e duas balanças de precisão.

Na varredura do local, foi encontrado ainda um saco contendo uma substância que o homem alegou ser creatina, além de um revólver calibre 38 com a numeração raspada e dez munições. Duas facas com resquícios de uso para corte de maconha também foram apreendidas.

O homem, de 35 anos, foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (DP) para as providências cabíveis. A operação demonstra o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas, garantindo a segurança da comunidade.