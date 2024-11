PMDF prende homem por porte ilegal de arma em Samambaia

Na noite desta sexta-feira (22), um homem foi preso em Samambaia pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu por volta das 20h30, durante patrulhamento realizado pelo Batalhão de ROTAM.

Segundo a corporação, o suspeito tentou se esconder em um bar ao avistar a viatura policial. Os agentes abordaram as pessoas no local, mas inicialmente não encontraram nenhum item ilícito. Durante uma varredura no estabelecimento, no entanto, localizaram um revólver Taurus calibre .38 carregado com cinco munições intactas.

Um dos presentes admitiu ser o dono da arma, alegando que a portava para defesa pessoal, por residir em uma área perigosa. Ele foi encaminhado, junto com o revólver, à delegacia da região, onde foi autuado e as medidas legais foram tomadas.