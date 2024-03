PMDF prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Sobradinho

Uma operação realizada pelo Grupo Tático Operacional – GTOP 33 da Polícia Militar do Distrito Federal resultou na apreensão de armamento de uso restrito e na prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo.

Durante um ponto de bloqueio na via de acesso ao Doroty, os policiais militares do GTOP 33 avistaram um veículo Voyage prata. Ao se aproximarem, um dos ocupantes jogou um objeto pela janela, cujo conteúdo não foi identificado imediatamente. Após esse ato suspeito, o veículo seguiu adiante e parou alguns metros à frente. Do carro, desembarcaram dois indivíduos, um vestindo camiseta preta e o outro camiseta vermelha, além de uma mochila laranja.

A equipe policial, atenta à movimentação, observou os dois suspeitos retornando ao local onde o objeto foi jogado, momento em que um deles o recolheu e guardou na mochila. Diante dessa ação suspeita, os agentes procederam com a abordagem. Com o detido, foram encontradas uma caixa de munições contendo 40 unidades calibre .22, sendo uma deflagrada, além de uma pistola calibre .22, um supressor de ruídos e uma luneta de precisão.