PCDF realiza a prisão de homem acusado de aplicar golpes da “central do banco”

Na tarde de quinta-feira (21), a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão em flagrante de um homem, natural de São Paulo, que estava aplicando o golpe da falsa central de segurança do banco na cidade. A ação faz parte da Operação Areia Movediça II.

Durante o monitoramento das compras em lojas de alto padrão nos shoppings do Lago Norte, a equipe especializada da 9ª DP foi informada sobre um indivíduo que tentava comprar vários iPhones 15, cada um custando R$ 10 mil, sem solicitar qualquer desconto.

Os policiais seguiram o suspeito ao sair do shopping, o qual embarcou em um carro até um condomínio em Águas Claras, onde trocou de veículo e seguiu para Taguatinga, entrando em outros estabelecimentos comerciais.

Ao aguardar a volta do suspeito, que é de São Paulo, na recepção do condomínio, os policiais o abordaram. Com ele, foram encontrados cinco iPhones modelo 14 Pro Max, ainda nas embalagens, recentemente comprados com os cartões das vítimas em um comércio de Taguatinga. No apartamento alugado, foram localizados mais cinco iPhones novos, máquinas de cartão, diversos cartões de crédito e dinheiro em espécie.

Ao verificar os nomes nos cartões e contatar seus titulares, várias vítimas foram identificadas, muitas delas não tendo conhecimento de que haviam sido alvos do golpe, surpreendendo-se com o contato da delegacia.

“Na delegacia, o telefone do criminoso tocou e o chefe da quadrilha de São Paulo tentou subornar a equipe da PCDF para soltar seu comparsa. Eles perceberam que o cerco está se fechando e que aplicar golpes no DF não está mais sendo um bom negócio”, destacou o delegado Erick Sallum, da 9ª DP.

A análise dos extratos das máquinas revelou que ele já estava na capital há algumas semanas e havia conseguido obter cartões de outras vítimas.