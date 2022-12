Em silêncio, Bolsonaro saúda apoiadores em últimos dias no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com apoiadores que foram assistir a cerimônia de arriamento da bandeira no Palácio da Alvorada

Lucas Marchesini

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com apoiadores que foram assistir a cerimônia de arriamento da bandeira no Palácio da Alvorada nessa terça-feira (20). Ele e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, permaneceram por cerca de dez minutos do outro lado do espelho d’água que separa o terreno da residência oficial do local de acesso ao público.

Não é a primeira vez que o presidente acompanha a cerimônia em seus últimos dias no cargo. Na semana passada, no dia da diplomação do presidente eleito Lula (PT), ele chegou a discursar para os apoiadores presentes.

Na ocasião, ele pediu para que os presentes rezassem pelo país e disse que ” a nação brasileira, somos 88% de cristãos, católicos, evangélicos”.

Dessa vez, Bolsonaro permaneceu em silêncio e se limitou a um aceno aos presentes quando saiu. Além da primeira-dama, Bolsonaro estava acompanhado de assessores.

O casal presidencial chegou de mãos dadas e permaneceu lado a lado durante toda a cerimônia. Quando o hino nacional começou a tocar, Michelle se ajoelhou e permaneceu na posição por cerca de cinco minutos.

Os apoiadores presentes cantaram a letra do hino enquanto ele era tocado pelos militares que arriam a bandeira e depois rezaram.

Bolsonaristas têm se reunido constantemente para assistir a cerimônia, que acontece todo dia útil as 18h no Palácio da Alvorada. Na segunda-feira (19), havia mais apoiadores presentes e Bolsonaro estava na residência oficial, mas ele não apareceu para saudar os manifestantes.

Desde que perdeu as eleições, Bolsonaro tem adotado uma postura mais reclusa, com poucas aparições públicas e passando a maior parte do tempo na residência oficial. Na terça, ele saiu do local por volta das 10h e já estava de volta às 13h.