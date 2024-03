Na madrugada deste sábado (16), policiais militares do 7º Batalhão prenderam um homem por furto qualificado de aproximadamente 15 metros de cabos de transmissão, no Cruzeiro.

Durante patrulhamento, a equipe localizou um indivíduo próximo ao bueiro e aos cabos já cortados no chão, após abordagem, foram encontradas duas facas com o suspeito. Uma testemunha informou as características do indivíduo que foi detido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia.