PMDF prende homem com porte ilegal de arma de fogo em Samambaia

Foi descoberto um revólver calibre 32 com 14 munições

Na madrugada desta terça-feira (13), a Polícia Militar do Distrito Federal efetuou a prisão de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo, aproximadamente às 02:30h.

Durante um patrulhamento ostensivo na área atribuída ao 11º Batalhão, os policiais observaram um homem que, ao avistar a viatura, tentou fugir realizando manobras perigosas. Após a abordagem, foi descoberto um revólver calibre 32 com 14 munições dentro do veículo do suspeito.

O indivíduo, que já tinha histórico criminal, foi conduzido à 26ª Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.