PMDF prende homem armado após ameaças em condomínio de Águas Claras

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta terça-feira (22), prendeu um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na Quadra 101, em Águas Claras.

A equipe do GTOP 37 Alfa e Bravo foi acionada via COPOM após a denúncia de que um morador estaria ameaçando funcionários do prédio onde reside. A ação rápida e coordenada das equipes permitiu a identificação do suspeito e a apreensão do armamento.

Durante a abordagem, foi encontrada com o detido uma pistola Glock calibre 9mm, 154 munições intactas, três carregadores e um coldre. O material foi imediatamente recolhido e o homem conduzido à delegacia.