TOR prende homem com quase R$ 100 mil escondidos em compartimento secreto no Gama

Na madrugada desta quarta-feira (23), por volta da meia-noite, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), prendeu um homem com aproximadamente R$ 100.000,00 em espécie, durante abordagem no Gama – DF.

O dinheiro foi localizado escondido em um compartimento secreto no veículo, levantando suspeitas quanto à sua origem. Durante a abordagem, o condutor não soube explicar a procedência da quantia e, após verificação, foi constatado que o homem possuía uma extensa ficha criminal.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lavagem de capitais.