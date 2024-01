PMDF prende dupla suspeita de furtar comércios no Paranoá

O prejuízo estimado causado às vítimas comerciantes ultrapassou a marca de R$ 4 mil reais

Na tarde da última terça-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), realizou a prisão em flagrante de dois indivíduos com extensa ficha criminal, especializados em furtos em série contra comerciantes no Paranoá.

A ação da PMDF foi desencadeada após receber denúncia via WhatsApp, acompanhada de vídeos que evidenciavam os criminosos utilizando o golpe do PIX para furtar lojas de roupas na região do Paranoá. O prejuízo estimado causado às vítimas comerciantes ultrapassou a marca de R$ 4 mil reais.

A equipe do PATAMO, unidade especializada da PMDF, agiu de forma rápida e coordenada, realizando uma varredura na área mencionada na denúncia. Os dois homens foram localizados e detidos durante a abordagem, na posse de várias sacolas contendo os produtos provenientes do golpe, ainda com as etiquetas.

Os detidos, ambos com mais de 10 passagens pela polícia, a maioria por roubo, além de registros por furto e tráfico de drogas, foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para as providências relativas ao flagrante.