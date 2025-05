Operação conjunta das polícias do DF e de Goiás apreende oito armas em Santa Maria

Na manhã deste sábado (17), uma ação integrada entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) resultou na apreensão de oito armas de fogo em Santa Maria, no Distrito Federal. Três pessoas foram detidas durante a operação.

A investigação teve início após o Batalhão de Choque da PMDF (BPChoque) receber informações da PMGO sobre uma possível negociação de armamentos na região.

Com base nas informações repassadas, o serviço de inteligência do BPChoque identificou um dos suspeitos.

A abordagem foi realizada por equipes do Patamo, que encontraram com o indivíduo uma caixa de munição calibre 9mm. Nas proximidades, os policiais localizaram uma mochila com uma pistola.

O homem alegou ser CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e afirmou que o armamento era legalizado.

Contudo, ao revistar a residência do suspeito, foram encontradas mais cinco armas de fogo. O abordado também indicou a existência de outras duas armas em um imóvel localizado no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso (GO).

No total, os policiais retiraram de circulação:

1 espingarda calibre .22

1 carabina calibre .22

1 revólver calibre .357

5 pistolas (calibres 9mm, .380 e .22)

166 munições de diversos calibres

Os três suspeitos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como flagrante.