PMDF prende dupla por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Na última sexta-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um maior e um menor por tráfico de drogas, no Recanto das Emas.

A equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) do Batalhão de Trânsito realizava ponto de bloqueio em policiamento ostensivo quando um indivíduo andava em moto com um menor, pararam antes e tentaram se evadir, ao serem abordados foram encontrados na mochila tabletes de maconha totalizando aproximadamente 1 Kg de maconha.

O menor foi encaminhado à DCA II e o maior, que possuía passagens por tráfico, foi encaminhado à 27ª Delegacia.