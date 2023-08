PMDF prende dupla de traficantes, em Ceilândia

Na abordagem os policiais encontraram uma porção de substância parecida com maconha

Na manhã da última sexta-feira (4), dois homens foram presos portando porções de de substância entorpecente em Ceilândia. Segundo a PMDF , eles venderiam o entorpecente em uma área rural.

Policiais militares do Batalhão Escolar patrulhavam a área quando avistaram um carro, com três pessoas, estacionado de forma irregular, próximo a Escola Classe 59 em Ceilândia Sul.

Os militares fizeram a abordagem pessoal e encontraram uma porção de substância parecida com maconha com um dos homens. Já na busca dentro do veículo foram encontradas mais porções da mesma substância.

Os dois homens informaram que tinham comprado as drogas e que venderiam em uma área rural. A dupla foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência.