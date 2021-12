PMDF prende dois homens acusados de porte ilegal de armas

Uma denúncia afirmou que dois suspeitos viram a viatura policial, deixaram uma arma no chão e fugiram do local

Na tarde desta terça-feira (14), policiais militares prenderam dois homens acusados de porte ilegal de arma de fogo no Setor de Mansões de Samambaia. Uma denúncia afirmou que dois suspeitos viram a viatura policial, deixaram uma arma no chão e fugiram do local.



Os policiais localizaram a arma, um revólver calibre 38 com duas munições. Os suspeitos foram encontrados e conduzidos à 26ª Delegacia.