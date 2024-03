PMDF prende casal suspeito de série de furtos de veículos na Asa Sul

Um casal suspeito de furtar carros na Asa Sul foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após a recuperação de dois veículos roubados no Guará, por volta das 22h30 desta quinta-feira (21).

O Grupo Tático de Ações Motociclísticas da Rotam (Gtam) recebeu informações sobre o roubo de um VW/Nivus e um VW/Polo que haviam acontecido pouco tempo antes na região da Asa Sul. As informações indicavam que os carros haviam seguido em direção ao Guará. Com base nessas informações, o policiamento foi reforçado e os policiais avistaram o VW/Nivus parado no semáforo próximo à Estação do Metrô na QE 22.

O motorista acelerou o veículo e passou o sinal vermelho em alta velocidade, tentando escapar, porém os policiais iniciaram uma perseguição. O condutor dirigiu de maneira perigosa e chegou a entrar na QE 13, colocando em risco um pedestre que estava na via.

Os policiais conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem. Durante a busca no interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 com 4 munições, além de chaves de diversos veículos e pertences das vítimas do roubo.