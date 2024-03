W3 Sul terá simulação de interdição neste sábado (23)

Durante a manhã deste sábado (23), o trecho da W3 Sul que vai da S1 até a altura do Pátio Brasil, nos dois sentidos, ficará interditado em uma ação de simulação realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A simulação é necessária para ajustar os detalhes que se fizerem necessários ao planejamento de interdição da via para as obras de concretagem da faixa exclusiva de ônibus, previstas para começar em 1º de abril.

A partir das 23h59 desta sexta (22), os agentes do Detran-DF vão atuar na montagem da sinalização. A simulação será das 7h às 11h de sábado, e haverá monitoramento total pelas equipes de policiamento e fiscalização de trânsito da autarquia. Os agentes atuarão para garantir fluidez ao tráfego e preservar a sinalização do perímetro em questão.

Durante a simulação, os veículos que forem pela S2 em direção ao Parque da Cidade não poderão passar pela via no cruzamento entre o Setor Hoteleiro e o Shopping Pátio Brasil. O trânsito será desviado para a W3 Sul em direção à via S,1 onde poderão acessar o Eixo Monumental pelas alças do viaduto. O acesso à W3 Sul, pelos veículos que forem pela via S1, também deverá ser feito pelas alças do viaduto, já que a alça de acesso direto à W3 Sul estará interditada.

Quem vai pelo Setor Hoteleiro pela S2 em direção à W3 Sul encontrará o tráfego interrompido na altura do Meliá Brasil 21, devendo pegar o desvio pela W5 Sul para acessar a W3 Sul pela via S3. Haverá painéis móveis indicando os desvios, além de agentes de trânsito atentos a toda a movimentação.

