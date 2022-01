PMDF prende bando que matava capivaras no Lago Paranoá

Eles se preparavam para matar capivaras no Lago Paranoá usando uma espingarda. Um deles era procurado pela Justiça

Os policiais militares do Lacustre, do Batalhão de Polícia Ambiental, prenderam um homem de 38 anos com uma espingarda para matar capivaras na noite dessa quinta-feira (20). Na mesma ação, encontram um foragido de Justiça, que integrava o bando.

A prisão ocorreu durante patrulhamento no Lago. Ao se depararem com os quatro homens desconhecidos, na margem da reserva, os policiais resolveram abordá-los. Um deles tentou esconder a espingarda calibre 22 no mato, mas o movimento acabou visto.

A arma estava carregada com três cartuchos. Um dos homens assumiu a posse da arma e afirmou que matariam capivaras. Durante abordagem a abordagem, foi constatado que um deles era foragido da Justiça por estupro de vulneráveis.