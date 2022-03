PMDF prende autor de homicídio no Monjoulinho

O motivo do crime será investigado pela PCDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 47 anos por homicídio, por volta das 19h deste domingo (27), no Núcleo Rural Monjolinho, DF-180, área rural de Ceilândia.

Por determinação do Copom, uma viatura do Batalhão Rural da PMDF, deslocou-se à Chácara 15, próximo ao Clube Termas Solar. No local, os policiais depararam-se com o homicídio já consumado.

A vítima de 33 anos, sexo masculino, sofreu dois golpes de facão no pescoço e outro na barriga. O óbito foi constatado pelo Samu.

O autor foi preso nas imediações e dois facões foram apreendidos. Em seguida, o homem foi conduzido à 15ª DP, Central de Flagrantes para registro e providências. O motivo do crime será investigado pela PCDF.