PMDF prende assaltante que trancou vítimas em salão de beleza

Um homem assaltou um salão de beleza na tarde desta quinta-feira (27), na Candangolândia. O homem roubou smartphones de funcionários e clientes, e trancou as vítimas no estabelecimento. A polícia militar deteve o suspeito pouco depois.

As vítimas do roubo informaram que o homem entrou no estabelecimento dizendo que estava armado, pegou os celulares, trancou as mulheres em uma sala e fugiu em seguida, levando quatro smartphones.

A Polícia Militar foi acionada. Um dos aparelhos estava sendo rastreado e indicou que o homem estava em uma feira no Núcleo Bandeirante.

Um suspeito com as mesmas características foi localizado e durante a abordagem foi encontrado uma faca e a quantia de R$ 200,00. O rastreamento indicou que o celular estava em uma das bancas da feira. O responsável pelo local assumiu que havia comprado os aparelhos do detido por R$ 200,00. Os envolvidos foram encaminhados à 21ª Delegacia para registro da ocorrência.