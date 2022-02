PMDF neutraliza artefato explosivo encontrado em Brazlândia

A equipe do BOPE foi acionada pelo COPOM para verificar a existência de um possível artefato explosivo encontrado em uma área de Brazlândia

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE inutilizaram uma granada de fragmentação de uso militar encontrada no INCRA 07, Reserva G, Rua 01, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, por volta das 15h, desta terça-feira (08).

Imagem: Divulgação

A equipe do BOPE foi acionada pelo COPOM para verificar a existência de um possível artefato explosivo encontrado em uma área de Brazlândia.

No local foi verificado que se tratava realmente de uma granada e após análise com o equipamento de raio-X foi possível concluir que havia uma substância em seu interior, que poderia ser explosiva.

Com a ajuda do robô, o artefato foi removido até um local seguro e feita a destruição controlada com a detonação, por meio de uma contra carga (explosivo sobreposto ao material).

Imagem: Divulgação

Após a explosão a área foi liberada para o trabalho da perícia da PCDF.