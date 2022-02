LIVE! RUN XP Brasília abre inscrições para corrida no Eixo Sul

A capital do Brasil recebe a segunda etapa do maior circuito de meia maratona da América Latina

A LIVE! RUN XP em Brasília já tem as inscrições abertas. A capital recebe a segunda etapa do maior circuito de meia maratona da América Latina, no dia 13 de março. O circuito acontece no Eixo Sul, onde será a largada para as provas de 21 km, 10 km e 5 km. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

O Eixo Sul é o ponto de partida para os desafios de cerca de 3.000 atletas. Com percurso com poucas elevações e rápido, a LIVE! RUN XP de Brasília vai ser uma grande chance aos corredores alcançarem seus recordes pessoais. E um pouco mais, afinal tem validade para a tomada de tempo para índice que permite inscrições em outras meias-maratonas ao redor do mundo.

“Todas as etapas do circuito têm aferição oficial de distância nos padrões exigidos pela World Athletics, órgão que regulamenta as competições no mundo. Por outro lado, tanto em Brasília como em outras provas que teremos ao longo de 2022, a LIVE! RUN XP é para todos os corredores: atletas de performance, corredores que buscam melhorar suas marcas pessoais, para aqueles que só querem a diversão de uma prova boa e bem organizada ou mesmo para quem vai correr pela primeira vez”, explica Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Além de um evento de alto padrão, os corredores têm outra vantagem na inscrição. O kit exclusivo com itens LIVE! A camiseta oficial da prova é feita de poliamida e apresenta as tecnologias Easy Care e Quick Dry, que mantêm o corpo seco e fresco durante a corrida. Ainda, acompanham uma toalha LIVE! Energy Dry (entregue junto com a medalha ao final da prova) e uma meia LIVE! Pro Sportif, indicada para a modalidade.

O kit ainda acompanha sports bag, número de peito e, claro, medalha. As medalhas e camisetas dos 21k são diferentes das outras distâncias. Todos os atletas poderão personalizar artigos no local das provas, incluindo gravação de tempo nas premiações e camisetas.

As atividades durante o evento, antes e depois, incluem uma corrida kids (opcional no ato de inscrição para adultos), arena de alimentação com food trucks e oficinas de saúde com diferentes atividades, que incluem yoga, treino funcional, massagem, nutrição e aula de dança, e palestras com convidados.

Inscrições com desconto

Clientes da XP têm desconto de 40% no valor das inscrições. As vantagens aos clientes incluem ainda camisetas exclusivas de finisher e acesso à área vip. Além disso, os corredores que não são clientes da XP têm a opção de utilizar todo o valor da inscrição, de R$ 100, na abertura de uma conta de investimentos.

Sobre o Circuito LIVE! Run XP

O Circuito LIVE! RUN XP tem percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da Corrida Kids, e até o final de 2022 vai estar presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A primeira etapa será realizada em 13 de fevereiro em Floripa. Depois de Brasília, vai passar por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Bahia e Ceará. A série de provas de corridas de rua é organizada pela LIVE!, uma das referências nacionais em moda fitness, e tem o patrocínio oficial da XP, plataforma líder em serviços financeiros no Brasil.

Calendário LIVE! RUN XP 2022

1ª etapa: Florianópolis – 13 de fevereiro

2ª etapa: Brasília – 13 de março

3ª etapa: Porto Alegre – 2 de abril

4ª etapa: Salvador – 22 de maio

5ª etapa: São Paulo – 12 de junho

6ª etapa: Jaraguá do Sul – 24 de julho

7ª etapa: Rio de Janeiro – 14 de agosto

8ª etapa: Belo Horizonte – setembro (a ser definida)

9ª etapa: Campinas – 9 de outubro

10ª etapa: Fortaleza – 13 de novembro

11ª etapa: Camboriú – dezembro (a ser definida)